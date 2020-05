Corona slaat ook in Rusland hard toe. Het land van Poetin is op dit moment wereldwijd met 370.000 besmettingen de stille derde qua aantal geregistreerde coronagevallen.

Toch telt het grootste land ter wereld voorlopig minder dan 4.000 coronadoden. Hoe is het tegenwoordig leven in Russische coronatijden? Dat willen we graag vernemen van een Limburger of Limburgse ter plekke.

Laat het ons weten via dit formulier.