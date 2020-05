Eerste coronapatiënten getuigen: “Virus leek vanuit ons hotel in Italië mee naar België gekomen te zijn”

Hasselt -

Meer dan de helft van de Belgen die in de eerste week na de krokusvakantie positief testten op het coronavirus, waren te gast geweest in hetzelfde hotel in Obereggen, een dorpje in Noord-Italiaans skigebied. Een meerderheid van hen was afkomstig uit Limburg. Dat bleek woensdagavond uit een Pano-reportage.