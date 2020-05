Hij kan écht alles: oppermachtige Mathieu van der Poel wint De container cup, ook record voor Van Aert

Mathieu van der Poel kwam, zag en overwon. Tijdens de laatste aflevering van De container cup degradeerde de enige Nederlandse deelnemer de crème de la crème van de Belgische sportwereld tot figuranten. Lopen, roeien, golfen, schieten… Van der Poel kan nu ook officieel alles. Gelukkig is de koers nog van ons, met dank aan Wout van Aert.

