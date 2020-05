Duitse sportclubs hebben miljard euro nodig op pandemie te overleven

De sportclubs in Duitsland hebben allemaal samen ongeveer een miljard euro nodig om de effecten van de coronapandemie te kunnen opvangen. Dat maakte de Duitse Olympische Sport Confederatie (DOSB) woensdag bekend.

In de presentatie van een rapport van Deloitte voor de sportcommissie van het Duitse parlement zei de DOSB-voorzitter Alfons Hoermann dat elk van de 90.000 clubs in het land 12.000 euro nodig heeft om de crisis te overleven. Daarnaast hebben de sportfederaties zo’n 235 miljoen euro nodig om de verliezen op te vangen door de uitgestelde competities en de gemiste sponsorinkomsten.

De voorzitster van de sportcommissie, Dagmar Freitag, zei dat de overheid nog moet beslissen over de manier waarop de sportgemeenschap zal worden ondersteund. Frank Steffel, een ander commissielid, voegde eraan toe dat de 255 eerste- en tweedeklasseclubs in het handbal, basketbal, volleybal en ijshockey ook allemaal hopen op overheidssteun.

“Als er volgende dinsdag op een top in de kanselarij geen steun wordt toegezegd voor de profsporten en de competities, dan zullen die competities er op het einde van volgend seizoen niet meer zijn in hun huidige vorm. We zullen veel financiële drama’s zien in deze sporten”, adus nog Stoffel.

Bayern München doneert 250.000 euro aan campagne WeKickCorona

Bayern München steunt het initiatief WeKickCorona van zijn spelers Joshua Kimmich en Leon Goretzka met een donatie van 250.000 euro. Dat maakte de Duitse topclub woensdag bekend.

Het geld komt van de verkoop van mondmaskers met het clublogo. Die maskers werden gemaakt uit de sjaals voor het Champions Leagueduel tegen Chelsea in de Allianz Arena. Door de coronacrisis kon die terugwedstrijd uit de achtste finales nog niet plaatsvinden.

De opbrengst van de campagne WeKickCorona is bestemd voor sociale organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van de coronacrisis.