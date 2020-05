Miljardair Roland Duchâtelet is terug en trekt ten strijde tegen de Pro League: “Ik erger mij al lang aan de Belgische voetbalwereld”

Waasland-Beveren, Antwerp, Virton en… Roland Duchâtelet. De belangen van de eerste drie partijen om klacht in te dienen tegen de Pro League zijn zonneklaar. Maar dan is er Duchâtelet, de miljardair die sinds de verkoop van STVV drie jaar geleden helemaal uit het voetbal is en eigenlijk niets meer te winnen of te verliezen heeft bij de manier waarop het Belgische clubvoetbal geleid wordt.