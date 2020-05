Wouter Beke vindt twee weken thuisquarantaine te lang: “Eén week en dan een test om zeker te zijn”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vindt de periode van 14 dagen thuisquarantaine te lang. “Eén week zou voldoende moeten zijn. Na die week zou men opnieuw moeten testen, maar een periode van twee weken is volgens mij te lang”. Dat heeft Beke woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Beke heeft de kwestie woensdag aangekaart op een interministeriële conferentie en hoopt dat er snel kan beslist worden om de termijn terug te brengen naar één week.

Beke kreeg woensdag in het Vlaams Parlement vragen van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Katrien Schryvers (CD&V) over de problemen met het systeem van de contactopsporing of contact tracing. Zo zijn ...