Lanaken -

Op 8 juni wil de horeca in Limburg opnieuw opengaan. Maar daarom moet er nu duidelijkheid komen van de Nationale Veiligheidsraad zeggen de uitbaters, en niet pas op 3 juni. Zowat alle cafés, restaurants en hotels voelen de zware impact van de coronacrisis, dat is ook het geval voor domein La Butte aux Bois in Lanaken.