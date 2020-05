Sint-Truiden -

De politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken is op zoek naar een overvaller die toesloeg in een Spar-winkel in Sint-Truiden. De feiten gebeurden op 14 april in volle lockdown. De man ging met 1.100 euro aan de haal en wist samen met een kompaan te ontkomen op de fiets. De politie doet nu een oproep tot getuigen in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK.