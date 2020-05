Bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge op 1 augustus in Brussel

Op 1 augustus weten we wie dit jaar de beker in de lucht mag steken. Foto: GMAX AGENCY

Het kabinet van Brussels schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) bevestigt dat de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge op zaterdag 1 augustus zal plaatsvinden. Het exacte tijdstip van de wedstrijd moet nog bepaald worden en de veiligheidsdiensten moeten het plan nog goedkeuren. De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld.

“Alleen het exacte tijdstip is nog te bepalen. Er volgt ook nog overleg met de veiligheidsdiensten en we moeten natuurlijk ook een mogelijke tweede golf van het coronavirus afwachten”, zegt Els Wauters, woordvoerster van schepen Hellings.

De bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge moet afgewerkt voor 3 augustus, want dat is de deadline die de UEFA oplegt voor het doorgeven van de Europese tickets. De algemene vergadering van de Pro League had op 15 mei al haar goedkeuring gegeven om de bekerfinale te laten plaatsvinden op 1 of 2 augustus, het was enkel nog wachten op groen licht van de stad Brussel.

Promotiefinale op zondag

Dat wil meteen zeggen dat de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot op zondag 2 augustus gespeeld zal worden. Meer bepaald om 19 uur aan Den Dreef. De thuisploeg moet dan zonder eigen aanhang een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd proberen goed te maken. Die vond destijds plaats op 14 februari.

OHL mag dus de return van de promotiefinale in eigen huis afwerken, maar met welke ploeg? Bijna de helft van de spelers is volgende maand einde contract. En als het van tegenstander Beerschot afhangt, dat naar de FIFA verwijst, mogen de Leuvenaars ook geen nieuwe spelers opstellen.