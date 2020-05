Lionel Messi kijkt erg uit naar hervatting van het Spaanse voetbal, maar: “Het wordt ongetwijfeld raar om te starten”

In Spanje is het nog enkele weken wachten voor er opnieuw competitievoetbal wordt gespeeld. Lionel Messi is er alvast klaar voor, al verwacht hij dat het “heel vreemd wordt” om zonder publiek te moeten voetballen.

FC Barcelona publiceerde woensdag op zijn website een aantal quotes van de Argentijn uit een interview dat hij had met Adidas. “Niemand had dit verwacht”, zegt Messi over de uitbraak van de coronapandemie, die de hele (sport)wereld lam heeft gelegd. “Het is moeilijk leven en werken met zo’n onzekerheid, en in zo’n uitzonderlijke situatie. We vroegen ons als spelers allemaal af wanneer we opnieuw aan de slag zouden kunnen en wedstrijden spelen. Voor elke speler is concentratie bewaren op het veld fundamenteel.”

Net als alle andere voetballers onderhield Messi tot voor kort zijn conditie individueel. “Ik heb elke dag geprobeerd thuis te trainen. Maar uiteraard is individueel trainen niet te vergelijken met een groepstraining. Ik heb geen wedstrijdritme, maar dat is het nieuwe normaal waarmee we moeten omgaan. Daarom is er nu ook opnieuw een voorbereiding.”

Foto: REUTERS

Andere ervaring

La Liga hoopt de competitie in de week van 8 juni te kunnen hervatten. “Wanneer we opnieuw kunnen spelen, zal het zijn alsof we helemaal herbeginnen”, verwacht Messi. “Er rest ons nog wat voorbereidingstijd en sommige belangrijke spelers keren terug uit blessure. Technisch gezien blijft het hetzelfde seizoen, maar alle teams en spelers zullen het op een andere manier ervaren.”

Hoe dan ook zal Messi zijn kunstjes moeten tonen voor lege tribunes. “Het is een uitdaging. We bereiden ons als groep op de vertrouwde manier voor, maar individueel moet je er klaar voor zijn om zonder publiek te spelen, want het is heel vreemd. Een tijd geleden speelden we al eens achter gesloten deuren en dat was erg raar. Maar het is normaal dat, als het voetbal terugkeert, het op deze manier verloopt na alles wat er gebeurd is. Het is perfect te begrijpen gezien de situatie in de wereld. Het wordt ongetwijfeld raar om te starten, maar ik kijk er erg naar uit om weer wedstrijden te spelen.”

Messi heeft het ook nog over de Copa America die deze zomer in Argentinië en Colombia zou worden gespeeld, maar met een jaar werd uitgesteld. “Dat uitstel was een enorme ontgoocheling”, geeft Messi toe. “Maar anderzijds was het normaal en logisch. Het zou voor mij een opwindend toernooi zijn geworden, en ik keek er erg naar uit.”

De spelers van FC Barcelona trainden vandaag trouwens met een speciaal mondmasker:

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE