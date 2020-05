Maasmechelaar Pierre (68) na zes maanden ziekenhuis terug thuis

Maasmechelen -

Hij had zelf geen corona, maar werd bij het begin van de coronacrisis in Limburg al meteen één van de symbolen van de pandemie door een ontroerend beeld in het TVL-Nieuws. In het Ziekenhuis Oost-Limburg probeerde de 68-jarige Pierre Holtof met al zijn energie door een gesloten raam te communiceren met zijn vrouw. Hij miste haar en hij zou haar nog twee maanden langer moeten missen. Op een ochtend bij het ontwaken stelde hij vast dat zijn rechterbeen geamputeerd was. De thuiskomst van Pierre Holtof in Maasmechelen, ging vanmiddag niet onopgemerkt voorbij.