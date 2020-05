Coronatest voor alle personeelsleden schooltje Korspel na derde besmetting

Beringen -

Alle personeelsleden van de stedelijke basisschool in Korspel zullen getest worden op het nieuwe coronavirus. Dat werd beslist nadat vanochtend de derde besmetting werd vastgesteld in de school, die sinds maandag gesloten is. “Jammer genoeg kan je het virus nooit volledig buitensluiten”, zegt schepen An Moons.