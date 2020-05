Beringen - Vorige week boden we elke Beringenaar vanaf 12 jaar (°2008) reeds een gratis herbruikbaar stoffen mondmasker aan. De federale overheid voorziet daarnaast ook twee filters per persoon vanaf 12 jaar.

Omdat nog niet alle filters binnen waren, konden we de eerste bedelingsronde nog niet iedereen voorzien van de nodige filters. Daarom organiseren we woensdag 3 juni een bedeling van de resterende filters. Mocht je nog geen filters ontvangen hebben, houd dan zeker je brievenbus in de gaten.