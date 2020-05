Ibrahim Afellay verlaat PSV opnieuw

Ibrahim Afellay moet op zoek naar een nieuwe ploeg. Zijn contract bij PSV wordt niet verlengd, zo maakte de Nederlandse club woensdag bekend.

Afellay keerde vorig jaar terug bij PSV, waar hij ook al van 2004 tot 2011 voetbalde en waarmee hij vier landstitels veroverde. De voormalig Nederlandse international speelde bijna twee jaar lang door blessures geen wedstrijden en was pas in december fit om (opnieuw) te debuteren voor de lampenclub. Uiteindelijk zou de middenvelder dit seizoen slechts vier wedstrijden spelen voor de Eindhovenaren.

“We hebben Ibrahim uitgelegd wat in onze ogen zijn perspectief is en dat we denken dat dit niet past bij zijn ambities”, zegt de technisch manager van PSV, John de Jong. “Omdat we zo ontzettend veel respect hebben voor zijn loopbaan én de manier waarop hij zich na zijn terugkeer heeft gepresenteerd, zijn dat moeilijke gesprekken. We gaan echter goed uit elkaar en we rekenen erop dat het afscheid tijdelijk is. Ibi is en blijft een echte PSV’er. Qua voetbal zit zijn tijd bij PSV er nu op, maar onze deur staat altijd voor hem open.”

“John en Toon (Gerbrands, red.) zijn eerlijk geweest en dat waardeer ik ontzettend”, vult Afellay aan. “Ze hebben duidelijk laten blijken dat de warmte die ik voel voor PSV wederzijds is. En daar ben ik echt blij mee. Ik ben door de jaren heen een echte PSV’er geworden en gebleven. Het is mooi om te horen dat ik hier altijd welkom blijf.”

De 34-jarige Nederlander (53 caps, 7 goals), onder meer ex-Barcelona, denkt nog niet aan stoppen. “Ik ben van mening dat mijn loopbaan er nog niet op zit, dat ik op een goed niveau nog van waarde kan zijn. Ik voel me sinds de winterstop pas echt honderd procent fit. De komende weken ga ik gebruiken om te bepalen of ik bij een andere club nog voor mijn kans wil gaan.”