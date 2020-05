750 euro boete voor uitbaters van twee cafés in Houthalen: kok brengt nacht in cel door

Houthalen-Helchteren -

De uitbaters van twee cafés vlakbij de kerk in Houthalen hebben een boete van 750 euro gehouden omdat ze illegaal alcoholische dranken schonken. Over de twee zaken waren bij de politie al tientallen klachten binnengekomen omdat er drank werd verkocht. Vorige week woensdag volgde een controle. Zondag nog een. Telkens bleek dat er illegaal bier en wijn werd geschonken. Bij een van de controles kreeg de kok van een van de twee zaken het aan de stok met de politieagenten. Er werd op een bepaald moment gespuwd richting de ordehandhavers. Daarop werd de kok in de boeien geslagen en mocht hij een nachtje in de cel doorbrengen. Het parket Limburg is op de hoogte gebracht van de feiten. Of er nog een zwaardere straf volgt voor het gedrag van de kok, wordt bekeken.