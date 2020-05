Einde van een tijdperk van oude theatertrekken in Casino Beringen!

Beringen - In juni 2019 keurde de gemeenteraad het bestek goed voor het plaatsen van automatische theatertrekken in CC Beringen. Vandaag is het zover en maakt de handtrekkenwand plaats voor automatisering om zo meer mogelijkheden te bieden op theatertechnisch vlak en de theatertechnici te ontlasten. De renovatie van de theatertrekken is goed voor een investering van 700.000 euro (incl. studiekosten), waarvan 60 % gesubsidieerd wordt door Vlaanderen via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) en 40 % door stad Beringen. De voorbereidende werken werden ondertussen opgestart. Midden juni zal de firma StaPoTech starten met de werken.

“In theater is suggestie belangrijk om het publiek mee te voeren in een andere wereld. Theatertechniek is erop gericht deze suggestie te versterken. Eén van de belangrijkste middelen om dit te kunnen realiseren is de trekkeninstallatie waaraan decordelen of belichting in een theater worden opgehangen. Trekken vormen het voornaamste deel van het hijsmechanisme waarmee medewerkers achter de schermen de bewegende onderdelen, doeken en panelen (decors) boven het toneel kunnen bedienen. In CC Beringen was er nog een handtrekkenwand, waarbij het decor via touwen en contragewichten handmatig in beweging wordt gebracht. Vakmanschap dat bijdraagt tot de magie van theater, maar ook een heel karwei voor de theatertechnici. Alles moet immers in balans zijn om veilig te kunnen werken en ook ergonomisch is het zwaar belastend,” vertelt schepen van cultuur An Moons.

“Door deze automatisering beantwoorden de theatertechnieken aan de hedendaagse normen en zal de decorwissel efficiënter en veiliger verlopen. Het was nog even spannend of we deze zomer konden starten met de werken omdat de motoren, die de automatische trekken besturen, gefabriceerd worden in Italië en de fabriek daar ook een hele tijd stil gelegen heeft. Uiteindelijk hebben we dan toch de garantie gekregen dat de motoren op tijd in Beringen zullen zijn zodat we het nieuwe cultuurseizoen met automatische theatertrekken kunnen starten,” weet schepen An Moons.

“Bij de afbraakwerken van de oude theatertrekken werden alle koorden uit de toneeltoren gehaald. Een hele berg, aangezien we toch 25 trekken ter beschikking hadden. Het cultuur centrum heeft via social media een oproep verspreid naar (jeugd)verenigingen die eventueel een touw kunnen gebruiken. En met succes. Alle 25 touwen hebben bij onder andere jeugdverenigingen al zo goed als zeker een nieuwe eigenaar gevonden. Zo leeft een stukje geschiedenis van onze prachtige Casinoschouwburg toch nog verder op andere locaties,” mijmert schepen Moons.