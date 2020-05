16-jarige Maasmechelaar rijdt met bromfiets tegen agent aan in Dilsen

Dilsen-Stokkem / Maasmechelen -

Een 16-jarige Maasmechelaar is dinsdagnamiddag zijn bromfiets kwijtgespeeld toen hij betrokken raakte bij een ongeval met een politieagent. De inspecteur had de jongeman over het jaagpad - ter hoogte van de Borreshoefstraat in Dilsen - zien rijden. De bromfiets reed veel sneller dan toegelaten. De agent - die met de fiets reed - probeerde de overtreder te doen stoppen. En daar ging het fout. De Maasmechelaar ging in de remmen, verloor de controle over zijn bromfiets en raakte de agent. Die laatste liep lichte verwondingen op. De politie Lama kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De bromfiets werd getakeld.