Maaseik - Dinsdagavond is een appartementsblok in de Rode Kruisstraat tijdelijk ontruimd. Even voor 22 uur was daar een gasgeur geroken. Omdat er in de voormiddag in een van de woningen werken waren uitgevoerd, werd alarm geslagen. De brandweer voerde metingen uit. Een gasleiding bleek defect te zijn. Die werd afgesloten. Daarna kon iedereen terug naar zijn woning.