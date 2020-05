Koningin Máxima draagt H&M-jurk van 50 euro

De Nederlandse koningin Máxima laat zich vaak in betaalbare mode zien, maar een jurk van H&M was nog niet eerder aan bod gekomen. Tot nu. Dinsdag koos ze tijdens een digitale toestpraak voor een knielang, aardekleurig exemplaar met pofmouwen van de Zweedse keten.

De 49-jarige vorstin praatte in haar toespraak over de economische impact van de coronacrisis. Voor de gelegenheid droeg ze een bruine jurk van de keten. Het is op zich niet zo bijzonder dat ze voor budgetmode kiest. Naast duurdere ensembles van ontwerpers zoals Natan en Jan Taminiau, verscheen ze de voorbije jaren immers al in outfits van de Spaanse ketens Zara en Mango. Een jurk van H&M droeg ze nog nooit eerder in het openbaar. Na de toespraak bracht ze een bezoek aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis-ziekenhuis in Amsterdam in dezelfde outfit.

Voor de fans van de look: de jurk is nog verkrijgbaar in alle maten en kost 49,99 euro, exclusief verzendkosten. Het item is ook te koop in een variant met bloemenprint. De koningin combineerde de zomerjurk met hoop oorbellen met een beetje bling, een klassiek horloge met gouden randje, een brede, zwarte tailleriem met edelsteen, taupe pumps en een aardekleurige clutch.