De Bel-20 heeft er twee erg goeie dagen opzitten. Onder impuls van het Gentse biotechbedrijf Argenx, brouwer AB InBev en de banken is de Brusselse beursindex als een speer omhoog geschoten. Het peil van 10 maart, net voor de lockdown bekrachtigd werd, is daarmee haast geëvenaard.

Dinsdag was de Bel 20 de “primus inter pares”, zegt Erik Joly. “Dat was een hele goeie dag, met 5,5 procent winst.” Die stijging was vooral te danken aan het Gentse biotechbedrijf Argenx. Dat haalde goede ...