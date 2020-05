Corona eist twee nieuwe levens in Limburg

Hasselt - In Limburg zijn opnieuw twee mensen met een coronabesmetting gestorven. Een persoon met corona stierf in het ZOL in Genk, de andere persoon overleed in een rusthuis. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens in onze provincie op 931.

Het coronavirus heeft opnieuw twee mensenlevens geëist in Limburg. Een patiënt met een coronabesmetting stierf in het ZOL in Genk. Een andere besmette persoon stierf in een rusthuis. In de Limburgse rusthuizen staat het dodenaantal van de coronacrisis op 520. 109 van deze overleden rusthuisbewoners hadden met zekerheid een besmetting, de andere 411 bewoners waren vermoedelijk besmet.

In onze ziekenhuizen stierven in totaal 411 coronapatiënten. Jessa in Hasselt blijft het zwaarst getroffen met 91 overlijdens, al blijft het ziekenhuis al veertien dagen bespaard van een nieuw overlijden. Sint-Trudo is het tweede zwaarst getroffen met 89 overlijdens, het ZOL in Genk verloor 76 coronapatiënten. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder staat de dodenbalans op 60, al stierf daar al 21 dagen op rij geen coronapatiënt meer.

In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen - Pelt niet meegerekend - liggen nu nog 107 coronapatiënten, dat is er één meer dan gisteren.