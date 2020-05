Steeds meer scholen hebben problemen met heropstart

Sint-Truiden -

Met de huidige veiligheidsvoorschriften is het absoluut onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen. Dat zegt de adviesraad van het katholiek onderwijs die er meteen aan toevoegt dat het de scholen vrij staat om zelf te beslissen of ze open gaan voor iedereen of niet. Steeds meer scholen zien zo'n algemene heropening, zoals Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts die voorstelt, niet zitten. Onder meer kleuterschool Zonnebloem in Sint-Truiden is niet van plan om de deuren te openen op 2 juni.