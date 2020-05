Sommigen kampen met huidhonger, Ibe Wuyts (18) hunkert vooral weer naar echt applaus. Ondanks twaalf waanzinnige maanden blijft de winnaar van The Voice het liefst vooruitkijken. “Nu een verloren jaar: dat is wel het laatste wat ik wil.”

Het is de evidente eerste vraag voor de jongeman die niet enkel met zijn klok van een stem maar ook met zijn opvallende look het hart van Vlaanderen stal: hoe is het gesteld met het kapsel van Ibe Wuyts ...