De wereld van de cocaïne wordt bevolkt door doorslechte mensen. Het snoeiharde ZeroZeroZero is niet beschroomd om hun ware gelaat te tonen. Het maakt deze stijlvolle, nihilistische thriller tot een van de beste series van het jaar.

Nòg een thrillerserie over drugstrafikanten? Toch is ZeroZeroZero straffer spul dan pakweg Narcos. In Netflix’ kroniek zijn drugbaronnen haast glamoureuze schelmen. Hier blijkt de cocaïnehandel bevolkt ...