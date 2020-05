Ine en Maarten uit Hasselt wilden een weekendverblijf voor zichzelf, dichtbij huis en toch helemaal in het groen. In Hoeselt vonden ze een mooi stukje grond tussen de bossen en velden. Het handige koppel stak de handen uit de mouwen en bouwde Loof Cabin.

“Toen we Loof bouwden, hadden we nog niet het idee om het ook te verhuren, dat kwam pas later. Daardoor is het huis helemaal ingericht naar onze smaak, wat het een sterke persoonlijkheid geeft. Aan de ...