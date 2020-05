Brillenmerk Izipizi opent eerste winkel in ons land

Het in Parijs opgerichte brillenmerk Izipizi heeft de oversteek gemaakt naar ons land. Het heeft zopas een eerste winkel geopend in Brussel.

De betaalbare brillen van het Franse merk Izipizi zijn voortaan niet enkel in de vele verkooppunten en online te koop, maar ook in de gloednieuwe winkel in Brussel. Die opende de deuren aan de Grasmarkt Straat 5, vlakbij de Grote Markt.

Inmiddels heeft het merk 3.500 verkooppunten in dertig landen, maar naast Londen en Parijs is Brussel nog maar de derde stad waar een Izipizi-winkel de deuren opent.