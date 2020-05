ROYALTY. De dubbelganger van prinses Amalia, groot dilemma voor William en Kate

In Nederland is een meisje opgedoken dat als twee druppels water op kroonprinses Amalia lijkt. Prins William en Kate Middleton staan voor een dilemma en het is zijn broer Harry die zelf achter de Megxit zou hebben gezeten. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

De Nederlandse prinses Amalia, oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, heeft een dubbelganger. Op TikTok dook er een filmpje op van ene Anne-Roos en dat ging al vlug viraal omdat het meisje wel heel goed op de zestienjarige kroonprinses lijkt.

Na de vele reacties maakte ze nog een filmpje waarin ze aan haar vriendinnen vraagt of ze op Amalia lijkt en die antwoorden voluit “neen”, maar daar denkt de rest van Nederland toch anders over. Maar oordeel vooral zelf.

Prins Harry heeft naar verluidt een hekel aan de door de Britse media bedacht term Megxit. Niet zijn vrouw Meghan, maar hij zou namelijk de drijvende kracht geweest zijn achter de beslissing om een stap terug te zetten binnen de koninklijke familie. Dat schrijft althans The Sun op basis van het boek ‘Finding freedom: Harry and Meghan and the making of a modern royal family’, dat in augustus verschijnt.

“Harry heeft die beslissing genomen en het boek zal duidelijk maken waarom het moest gebeuren”, klinkt het nog. Eerder zeiden insiders van het paleis in de Britse pers dat het Meghan geweest zou zijn die had aangedrongen op het terugtreden.

Foto: ISOPIX

Ondertussen staan Harry’s broer William en zijn vrouw Kate Middleton voor de moeilijke beslissing of ze hun dochtertje prinses Charlotte wel of niet weer naar school moeten sturen. De scholen in Engeland gaan vanaf 1 juni, als de coronamaatregelen worden versoepeld, weer gedeeltelijk open.

Volgens de voorlopige regeling zou de vijfjarige Charlotte, die in het eerste jaar van de basisschool zit, wel en broertje George (6), in het tweede jaar, niet naar school hoeven. De school waar ze beiden naar toe gaan, Thomas’s Battersea, heeft nog geen standpunt over de opening bekendgemaakt, maar zal naar verwachting het regeringsadvies opvolgen.

De vraag is of William en Kate gezien hun voorbeeldfunctie de mogelijkheid hebben om Charlotte nog even thuis te houden zodat ze samen met George thuisonderwijs kan blijven volgen. “Het ligt gevoelig, net als het besluit van premier Boris Johnson over de gedeeltelijke opheffing van de lockdown”, zegt royaltywatcher Richard Palmer.

Foto: ISOPIX

De Zweedse prins Philip, die twee weken geleden nog zijn 41ste verjaardag vierde, heeft zijn legeruniform opnieuw aangetrokken. Het hof deelde daarvan een foto op Instagram. Hij is een reserveofficier met de rang van majoor en is nu vrijwillig aan de slag gegaan bij de overheidsorganisatie Försvarsmakten in Stockholm van waaruit alle legeracties worden gecoördineerd, zo ook die in de strijd tegen Covid-19.

Queen Elizabeth drijft naar verluidt haar buren tot waanzin. In het verleden konden bezoekers van haar residentie Sandringham of de nabijgelegen parken gratis parkeren in twee grote garages of gewoon in de berm. Die garages, die sinds vorige week weer open zijn, zijn vanaf nu alleen de eerste twintig minuten gratis, daarna moet er dus wel betaald worden, met een maximum van zeven pond voor de hele dag. En ook langs de weg zit gratis parkeren er niet meer in. Afgelopen herfst zijn de graafwerkzaamheden begonnen om te voorkomen dat mensen nog in de berm kunnen staan.

Een koninklijke bron laat aan The Sun laat weten dat de maatregel is genomen omdat door de steeds groter wordende toestroom aan auto’s de veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden. De lokale bevolking wil hier echter niets van weten en noemt de modderstoep een doorn in het oog. “De modder langs de weg ziet er vreselijk uit”, klinkt het. “De blubber zit overal en het verpest echt het uitzicht op de schaduwrijke weg naar Sandringham.”

Een woordvoerder van Sandringham snapt de ophef niet: “De werkzaamheden zijn vorig jaar voorgelegd aan het publiek, het kan dus voor de bewoners geen verrassing zijn. Het heeft als doel Sandringham veilig en plezierig te houden.”

Tot slot nog een nieuwtje over prins Charles. Hij is volgens sociale media-gebruikers een grote sloddervos. Tijdens een uitzending op de Britse radiozender Classic FM, waaraan de prins meewerkte, werd hij gefilmd vanachter zijn bureau in Birkhall, zijn Schotse residentie. Het bureau zelf is allesbehalve ordelijk. Alsof een orkaan de vele documenten door elkaar heeft geblazen. Daarnaast slingeren er ook potloden, veel ingelijste foto's en een geïmproviseerde tablet standaard rond.