Supseizoen van start!

Aldeneik

Maaseik - Na een spannende tijd van beperkingen in verband met corona is vanaf 18 mei het SUP-seizoen weer begonnen.

Lessen en trainingen mogen weer in de buitenlucht plaatsvinden. En dat is fijn, want zo kan er weer op het water gesuptt worden. SUP staat voor Stand Up Paddling, ook wel bekend als paddleboarden. Hierbij beweeg je je voort staand op een board met een lange peddel. Inspannend en tegelijk ontspannend. Afstand bewaren is met SUPpen makkelijk te regelen. En met 12 boards zijn de groepen nooit te groot. Daarnaast worden de materialen na elke activiteit/les ontsmet. SUPpen is niet moeilijk en voor iedereen te leren. Ervaring is dan ook niet nodig.

Bij SUPclub Maasvallei wordt er bij elke activiteit les gegeven. Dat is belangrijk om de beginselen van het SUPpen onder de knie te krijgen en ook op de grote plas van Heerenlaak de veiligheid te waarborgen. Zo kan er weer genoten worden van het SUPpen tijdens een SUPtour, zonsondergangSUP, hondenSUP en zonsopgangSUP. Binnenkort zullen ook weer de yogaSUP activiteiten beginnen.

De eerste groepen zijn al het water op geweest. De mensen zijn blij weer buiten te kunnen sporten. Het is gezond, goed voor lichaam en geest en 'corona'veilig in deze tijd. Meer informatie is te vinden op de website of de sociale media.