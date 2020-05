Het tragische verhaal van Joseph Bouasse, de jonge asielzoeker die samen met Nainggolan en Totti speelde: “Hij had nog een heel leven voor zich”

Amper zestien was Joseph Bouasse toen hij door een mensenhandelaar werd achtergelaten in het station van Rome. Amper twee jaar later ging hij de wereld rond als de vluchteling die een profcontract krijgt van het AS Roma van Francesco Totti en Radja Nainggolan. Maar het jongensboek van de Kameroener krijgt niet het einde dat het verdient. Bouasse overleed zondagnacht aan een hartaanval op amper 21-jarige leeftijd.