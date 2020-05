Nieuw onderzoek: “In Antwerpen gaat niemand drugs dealen omdat hij geen brood kan kopen”

Antwerpse drugscriminelen komen niet in het wereldje terecht door armoede of sociale uitsluiting, maar vanwege de aantrekkingskracht van snel geld en factoren als groepsdruk. Dat zegt auteur Teun Voeten in een boek over het drugsprobleem in Antwerpen. De Nederlandse antropoloog onderzocht in opdracht van de stad de verschillende actoren in de drugswereld.