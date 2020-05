Minister Zuhal Demir wil captatieverbod op Vlaams niveau kunnen uitvaardigen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vindt dat zij als minister de bevoegdheid moet krijgen om in de strijd tegen de droogte een captactieverbod voor heel Vlaanderen uit te vaardigen. Nu ligt die bevoegdheid bij de provinciegouverneurs. Het is één van de maatregelen die de N-VA-minister woensdag aankondigde in het Vlaams Parlement. De minister wil verder onder meer een taskforce Droogte oprichten, opnieuw laten nagaan hoeveel drinkwater er dagelijks weglekt en ze wil ook onderzoeken of ze gemeenten kan verplichten een hemelwaterplan op te stellen.