Bol.com ontkent misbruik van gegevens van Vlaamse winkels om eigen voorraad beter te kunnen verkopen

De Nederlandse webwinkel bol.com ontkent dat het gegevens van lokale winkeliers zou gebruiken om zijn eigen voorraad beter te kunnen verkopen. Het Vlaamse Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) had dat dinsdag gesuggereerd, en waarschuwde Vlaamse winkels dan ook dat het niet zonder gevaar is om met bol.com in zee te gaan.