Ging de ruzie tussen Kate en Meghan over... kousen?

Al jaren speculeren royaltywatchers over de oorzaak van de ruzie tussen Kate Middleton en Meghan Markle. Volgens het Britse blad Tatler ontstond het dispuut door kousen. De hertoginnen zouden het niet eens geraakt zijn of de bruidsmeisjes op het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle al dan niet panty's moesten dragen.

In het nieuwste nummer van het blad is een anonieme bron aan het woord. Die verklapt dat Kate tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle alle bruidsmeisjes, onder wie prinses Charlotte, panty's wilde laten dragen. Dat schrijft het koninklijke protocol immers voor.



Maar Meghan was er geen fan van. "Er was een incident tijdens de generale repetitie. Het was een warme dag en er was discussie over de kledij van de meisjes. Meghan wilde niet dat ze kousen zouden dragen. "Uiteindelijk droegen de bruidsmeisjes op 19 mei 2018 geen kousen. Eind april 2011, toen prins William en Kate Middleton zelf in het huwelijksbootje stapten, droegen de aanwezige bruidsmeisjes wél panty's.



In het artikel staat nog dat Kate zich uitgeput zou voelen door de zwaardere workload, sinds het vertrek van prins Harry en Meghan Markle naar de Verenigde Staten. "Uiteraard is ze altijd aan het lachen en ziet ze er steeds piekfijn uit, maar eigenlijk wil ze dit niet", aldus de ene bron. "Ze voelt zich uitgeput en gevangen." Dat statement wordt door een andere insider dan weer ontkracht. Het zou allemaal zo erg niet zijn.