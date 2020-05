Mama deelt ingenieus trucje voor baby’s die tandjes beginnen te krijgen

Het krijgen van tandjes is niet leuk voor kindjes, maar ook voor de ouders is het allesbehalve een pretje. Daarom ging TikTokker Mommy Academy op zoek naar een oplossing om de pijn bij baby’s wat te verlichten.

Het krijgen van tandjes is zowel voor baby’s als ouders een moeilijke fase. Voor de kleintjes is het soms bijzonder pijnlijk en kan het gepaard gaan met onder meer koorts, voor de ouders betekent het vaak met een ontroostbare baby geconfronteerd worden. Er bestaan bijtringen en verzachtende gels, maar je kunt ook thuis het trucje uittesten van Mommy Academy.

In een video op TikTok wordt getoond hoe je aan de slag gaat. Je hebt enkele babydoekjes nodig. Maak die nat, rol ze op, leg ze in een ovenschaal voor cupcakes en stop in de diepvries. Haal na vijftien minuten of maximum een halfuur weer uit de diepvries en geef aan de baby om op te kauwen. Stop ze er zeker niet langer dan een halfuur in, want anders bestaat de kans dat het doekje aan de huid vastvriest.

Heel wat mama’s en papa’s zijn duidelijk blij met de tip, want het filmpje kreeg ondertussen al bijna 100.000 likes. “Dit is zonder meer geniaal”, klinkt het in de commentaren.