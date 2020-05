Achttien nieuwe besmettingen in Limburg: dalende trend houdt aan

Hasselt - In Limburg hebben de afgelopen 24 uur 18 mensen een positieve coronatest afgelegd. Dat is het op twee na laagste aantal sinds de uitbraak van de epidemie. “Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de dalende trend houdt aan”, klinkt het bij het Crisiscentrum.

In onze provincie hebben de afgelopen 24 opnieuw 18 mensen te horen gekregen dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat is het op twee na laagste aantal sinds de uitbraak van de crisis. Afgelopen maandag (25 mei) was er nog sprake van 14 nieuwe besmettingen, op 18 mei waren er slechts 12 nieuwe gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmettingen in Limburg op 6.141. Op nationaal vlak is er sprake van 137 nieuwe positieve gevallen, wat het totaal op 57.592 brengt. “Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends blijven dalen”, klinkt het bij het Crisiscentrum. Opvallend is wel dat er opnieuw beduidend meer nieuwe besmettingen zijn in Vlaanderen (91) dan in Wallonië (31). Limburg blijft met 71 op 10.000 besmette inwoners de zwaarst getroffen Vlaamse provincie, gevolgd door West-Vlaanderen (55 op 10.000) en Vlaams-Brabant (47 op 10.000). Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn met 44 op 10.000 besmette inwoners het minst hard getroffen in deze crisis.

9.364 overlijdens

Ook in de ziekenhuizen neemt de druk steeds verder af. De afgelopen 24 uur waren er in ons land 36 nieuwe ziekenhuisopnames, maar werden er tegelijkertijd ook 145 coronapatiënten ontslagen. In onze ziekenhuizen liggen nu nog 1.128 patiënten, dat zijn er 174 minder dan de dag voordien. Van die patiënten verblijven er nog 220 op intensieve, een daling met 19. Met 36 nieuwe sterfgevallen staat de totale dodenbalans van het coronavirus in ons land nu op 9.364. 48% hiervan overleed in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (25%) als vermoedelijke (75%) gevallen.