McDonalds wil twee nieuwe vestigingen in Hasselt

Hasselt -

Nadat het openbaar onderzoek voor de opening van een McDonald’s restaurant in de binnenstad is afgesloten, loopt er al een nieuw openbaar onderzoek voor een tweede filiaal op de Kempische Steenweg. Daar wil McDonald’s een compleet nieuw gebouw optrekken op de plek waar reisbureau Prima Tours gehuisvest was. Dat gebouw zou afgebroken worden.