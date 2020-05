Zwarte man vraagt om hond aan leiband te houden, vrouw belt politie: “Ik ga vertellen dat ik word bedreigd”

Een blanke vrouw die de politie belt omdat een zwarte man haar vraagt om haar hond aan de leiband te houden, doet stof opwaaien in de Verenigde Staten. Christian Cooper (57) filmde het “racistische incident” maandag in het New Yorkse Central Park. De video werd in een mum van tijd talloze keren bekeken op sociale media, waar het gedrag van de vrouw wordt veroordeeld. Ze is intussen ontslagen, gaf haar hond vrijwillig aan een asiel, en ze bood ook haar excuses aan.

Vogelliefhebber Christian Cooper wilde dat hondeneigenaar Amy Cooper haar hond zou aanlijnen omdat hij bezorgd was dat de viervoeter de dieren in het beroemde park zou verstoren. Toen ze weigerde, zei Cooper cryptisch “als je dat doet, doe ik ook wat ik wil, maar dat zul je niet leuk vinden” en haalde hondensnoepjes uit zijn zak. “Ik heb die altijd bij me, want mensen hebben niet graag dat vreemden hun hond snoepjes geven, waardoor ze hun dieren sneller aanlijnen”, legt hij uit in de Amerikaanse media.

Toen Christian Cooper begon te filmen, vroeg ze hem dat niet te doen en dreigde ze dat ze de politie ging bellen. “Ik ga hen vertellen dat een Afro-Amerikaanse man me bedreigt”, aldus Amy Cooper, waarna ze naar haar gsm greep.

Ahmaud Arbery

De video van het incident is maandag viraal gegaan op sociale media, waar het gedrag van de vrouw wordt veroordeeld. Velen wijzen op het hoge aantal zwarte mannen dat in de VS door de politie wordt doodgeschoten. Anderen denken onmiddellijk aan Ahmaud Arbery, een 25-jarige zwarte man die in februari tijdens het joggen werd doodgeschoten door twee mannen.

“We leven in de tijd van Ahmaud Arbery, waar zwarte mannen worden neergeschoten door veronderstellingen die mensen maken over zwarte mannen, zwarte mensen, daar ga ik niet aan meedoen”, zegt Christian Cooper aan de Amerikaanse zender NBC. “Ik denk niet dat er een Afro-Amerikaanse persoon in Amerika is die zoiets nog niet heeft meegemaakt. (...) Ik ga niet meedoen aan mijn eigen ontmenselijking”, klinkt het nog in The Washington Post.

Dierenasiel

Het investeringsbedrijf waarvoor Amy Cooper werkt, had haar na het incident alvast geschorst. Volgens het Amerikaanse magazine Forbes werd ze dinsdag de laan uitgestuurd door het bedrijf.

Intussen heeft Cooper haar excuses aangeboden. Ze zegt dat ze “overgereageerd” heeft en niet racistisch is. “Ik denk dat ik gewoon bang was. Als je alleen in het park loopt, weet je niet altijd wat er kan gebeuren. Maar dat is geen excuus en mijn gedrag valt niet te verdedigen.”

Amy Cooper heeft haar hond - een cockerspaniël - ook vrijwillig afgestaan aan een dierenasiel, terwijl de zaak wordt uitgeklaard. Ze heeft aan CNN verteld dat haar “leven is verwoest sinds de video online is gekomen”.