Vier jaar cel heeft de openbare aanklager woensdag in Hasselt geëist tegen een 36-jarige Truienaar voor een zware vechtpartij. Samen met een kompaan drong hij een woning in Nieuwerkerken binnen en sloegen ze een dertiger zo goed als dood.

De daders daagden in de nacht van 1 op 2 april 2018 op aan het huis in Kozen. Aanvankelijk ging de politie uit van een inbraak waarbij de daders oog in oog kwamen te staan met de zoon des huizes. Onderzoek ...