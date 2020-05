Binnenkort zullen we ook prosecco rosé mogen drinken

Roze champagne en cava waren er al, maar op roze prosecco bleef het wachten. Dat kwam omdat prosecco niet rosé mocht zijn, maar daar komt nu verandering in.

Net zoals champagne is prosecco, de parelende Italiaanse schuimwijn, een beschermd product. Dat maakt dat elk brouwsel dat zich prosecco wil noemen aan een aantal voorwaarden moet voldoen. En een van die voorwaarden was dat het geen rosé mocht zijn. Maar die regel werd vorige week aangepast en werd ondertussen ook goedgekeurd door het Italiaanse ministerie van Landbouw.

Maar dat betekent niet dat je nu meteen naar de winkel hoeft te hollen, want de roze prosecco laat nog eventjes op zich wachten. “Verkoop is toegestaan ??vanaf 1 januari na de oogst”, klinkt het. Dat betekent dat de eerste flessen pas vanaf 2021 te krijgen zullen zijn.

De prosecco rosé moet ook wel zelf aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet die nog altijd gemaakt worden met een meerderheid aan witte Glera-druiven, maar zal ook tien tot vijftien procent Pinot Noir bevatten om de roze kleur te verkrijgen.

Het Prosecco DOC Consortium verwacht in elk geval dat het drankje immens populair zal worden en dat er tot wel “dertig miljoen flessen per jaar kunnen worden verkocht”. Ter vergelijking, vorig jaar werden er in totaal 486 miljoen flessen prosecco verkocht.