Autoveerpont op de Maas mag open op 30 mei

Maasmechelen -

De veerdienst 'Ton Paulus' heeft van de Belgische overheid bericht gekregen dat de autoveerpont op de Maas tussen Meeswijk en Berg terug in de vaart mag genomen worden vanaf zaterdag 30 mei. “We hebben de pont aan de ketting moeten leggen wegens corona op 8 maart”, aldus veerman Ton Paulus. “We gaan nu terug in de vaart vanaf zaterdag 30 mei en zullen die dag varen tussen 7 uur in de ochtend en 21.30 uur ’s avonds.” De pont werd uit vaart genomen omdat hij vaart tussen België en Nederland.