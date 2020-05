Hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar gemist? We onderwierpen hen vlak voor De container cup aan een kort kruisverhoor

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de laatste twee deelnemers aan De container cup die leider Greg Van Avermaet van de zege kunnen houden. De twee sterren van het veldrijden en wegwielrennen wagen zich vanavond om 20u als laatste topatleten aan de compacte zevenkamp van Vier. Een duel om van te snoepen. Vlak voor ze in de container stapten, onderwierpen we de twee toppers nog aan een kort kruisverhoor.

Wout van Aert

Veldrijder en wielrenner

Leeftijd: 25 jaar

Lengte: 1m90

Gewicht: 78kg

Hartslag in rust: 38

Palmares: Meervoudig wereldkampioen veldrijden, ritwinst in de Tour en de Dauphiné, Belgisch kampioen tijdrijden

Je ben hier voor het eerst in maanden Mathieu van der Poel opnieuw tegengekomen. Heb je hem gemist?

“Toen ik onze twee namen helemaal op het einde van de deelnemerslijst zag staan, wist ik al dat het geen toeval kon zijn. Het is wel een mooie finale van de Container Cup. Vanaf het moment dat ik op de fiets kroop, heeft Mathieu het mij altijd moeilijk gemaakt. Mathieu heeft mij altijd gemotiveerd om hem te verslaan en zo ben ik zelf ook beter geworden.”

Wat maakt Jan Bakelants tot de ideale trainingsmakker?

“We wonen vlak bij elkaar en vanaf dat hij ’s morgens toekomt, begroet ik Jan en kan ik voor de rest van de dag luisteren naar zijn verhalen. Je kan met Jan over alles praten, onze gesprekken gaan verder dan de gebruikelijke smalltalk die in het wielrennen heerst. Zijn oriëntatie is ook héél goed. Met hem erbij hebben we geen gps nodig om goede ritjes uit te stippelen. Elke dag leveren we een strijd om het mooiste rondje uit te stippelen. Sinds zijn koffiemachine voor herstelling in Italië is, vertrekken we wel vaker bij mij thuis.”

Maak je zo’n goede koffie?

“In het peloton zijn er veel renners met een goede koffiemachine. Ik heb er lang geen willen kopen omdat ik schrik had van het onderhoud. Maar voor de verjaardag van Sarah heb ik me er toch één aangeschaft. Een La Marzocco, meteen een investering in deftig materiaal. Maar nu drink ik te veel koffie, zo’n vijf kopjes per dag.”

Heb je nieuwe hobby’s ontdekt tijdens de lockdown?

“Ik heb van alles getest, maar ik blijk niet veel andere interesses te hebben dan voorheen. Puzzelen bijvoorbeeld: ik heb er het geduld niet voor. Sarah heeft onze laatste puzzel bijna volledig moeten leggen.”

Het zou kunnen dat er in het najaar zonder publiek zou gecrost moeten worden. Zou je dat zien zitten?

“Veldrijden zonder publiek wordt nog vreemder dan koersen zonder publiek. Omdat iedereen al wel eens een wegrit heeft gereden op een plaats waar er minder interesse is in de koers. Cross staat voor mij gelijk aan een massa mensen langs de kant. Dat maakt de sport zo mooi. Ik kan het mij niet inbeelden dat het zonder moet. Maar als het zonder moet, ga ik niet nee zeggen.”

Wil je altijd met alles winnen, ook naast de fiets?

“Je hoort vaak dat topsporters in alles de beste willen zijn. Eens ik met iets bezig ben, komt het competitiebeest in mij wel naar boven. Maar als ik ergens niet goed in ben, heb ik er ook snel vrede mee wanneer ik verlies.”

Welke van de zeven disciplines van de Container Cup vrees je het meest?

“Het golfen. Ik heb vorige winter tijdens de teamdagen met de ploeg wel een golfclinic gevolgd, maar ik zat toen al meer met mijn hoofd bij het feestje dat ’s avonds gepland stond en ik heb er weinig van onthouden.”

Mathieu van der Poel: “Ik wil altijd met alles winnen, zelfs met belachelijke spelletjes”

Mathieu Van der Poel

Veldrijder, wielrenner en mountainbiker

Leeftijd: 25 jaar

Lengte: 1m84

Gewicht: 76 kg

Hartslag in rust: 36

Palmares: Meervoudig wereldkampioen veldrijden, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen

Wil je altijd met alles winnen, ook naast de fiets?

“Toch wel. Dat heeft altijd in mij gezeten, van kleins af aan. Zelfs met belachelijke spelletjes. Vroeger kon ik héél slecht tegen mijn verlies, nu is het gelukkig iets beter geworden.”

Je ben hier voor het eerst in maanden Wout van Aert opnieuw tegengekomen. Heb je hem gemist?

“Zo ver gaat het ook weer niet. Maar ik mis wel onze competitie en het samenzijn met collega’s. Ik koers al héél lang tegen Wout en we hebben elkaar doorheen de jaren zeker naar een hoger niveau getild.”

Wat heb je dan wel gemist?

“Kleine dingen die ik voorheen als vanzelfsprekend beschouwde, maar dat door corona toch niet bleken te zijn. Zoals met vrienden op het circuit van Zolder gaan racen. Of mijn fietsrondjes door Zeeland. Langs Oesterdam en de Zeelandbrug, de vaste plekken waar ik naartoe trek als ik een duurtraining doe.”

Heb je de voorbije weken veel op de fiets gezeten?

“Omdat ik toch niet uitgerust hoefde te zijn voor een wedstrijd, heb ik meer gefietst dan normaal. Dankzij het mooie weer heb ik redelijk vaak lange tochtjes kunnen doen. Maar dan langs deze kant van de Belgisch-Nederlandse grens. Ik heb veel nieuwe wegen ontdekt.”

Het zou kunnen dat er in het najaar zonder publiek zou gecrost moeten worden. Zou je dat zien zitten?

“Daardoor zou de charme van de cross verdwijnen. Als dat nodig blijkt, dan moet het maar zo. Maar ik denk niet dat we daar naartoe moeten.”

Welke van de zeven disciplines van de Container Cup vrees je het meest?

“De disciplines die ik gewoon ben om te doen zoals het fietsen. Omdat ik weet dat ik mij daar het meest pijn in zal doen.”

Tussenstand vlak voor de laatste aflevering

1. Greg Van Avermaet: 09:20:30

2. Oliver Naesen: 09:48:40

3. Tim Brys: 09:48:43

4. Dennis Praet: 09:51:81

5. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

6. Victor Campenaerts: 10:05:43

7. Thibau Nys: 10: 11:21

8. Toon Aerts: 10:13:44

9. Matthias Casse: 10:13:69

10. Simon Mignolet: 10:16:11

11. Jonathan Borlée: 10:30:32

12. Bart Swings: 10:32:03

13. Dylan Borlée: 10:45:01

14. Thomas Briels: 10:54:48

15. Thomas De Gendt: 10:58:88

16. Yves Lampaert: 11:01:49

17. Remco Evenepoel: 11:08:04

18. Kevin Borlée: 11:17:65

19. Arthur Van Doren: 11:20:92

20. Hanne Claes: 12:06:19

21. Jolien D’Hoore: 12:28:82

22. Pieter Timmers: 12:34:68

23. Hans Vanaken: 12:37:45

24. Fanny Lecluyse: 13:42:81

25. Kirsten Flipkens: 13:57:77

26. Elise Mertens: 14:18:46

27. Kim Mestdagh: 14:27:49

28. Jaouad Achab: 15:07:17

29. Tessa Wullaert: 15:17:57

30. Nina Sterckx: 16:43:55