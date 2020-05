Japan wil deel van je reis naar het land financieren

Stond Japan al lang op je bucketlist, maar was de bestemming te duur? Dan zit er misschien goed nieuws aan te komen. Japan zal namelijk om een deel van de kosten van toeristen te betalen om hen opnieuw naar daar te lokken.

Net zoals in pakweg Spanje en Italië heeft de coronacrisis ook een grote impact op het toerisme in Japan. In vergelijking met het voorbije jaar is de instroom er met 99,9 procent teruggevallen en zullen voor het eerst sinds 1964 minder dan 10.000 toeristen per jaar het land bezoeken. Op Sicilië willen ze de toeristen teruglokken door de helft van het vliegtuigticket en twee derde van de hotelkosten te betalen. Japan wil iets soortgelijks doen.

Eerste raakte bekend dat Japan de helft van de vliegtuigtickets zou terugbetalen, maar dat bericht bleek niet helemaal te kloppen. Wel ziet het er naar uit dat The Japan Tourism Agency een deel van de kosten van de bezoekers zal terugbetalen. Momenteel ligt er een plan op tafel om vouchers uit te delen ter waarde van 20.000 yen of omgerekend zo’n 170 euro. Hoeveel elke toerist er zal krijgen, is nog niet duidelijk.

In Japan geldt momenteel nog een reisverbod, maar het land krijgt het coronavirus stilaan wel onder controle. Premier Shinzo Abe kondigde maandag aan dat de noodtoestand in het land niet langer van kracht is. Hiroshi Tabata, hoofd van het toerismekantoor, laat in een reactie aan The Japan Times weten dat de campagne ten vroegste in juli zal worden gelanceerd. Misschien toch maar een reisje naar Japan op de planning zetten?