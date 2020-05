Wat een beer! Matthias Casse breekt met gemak het record op de benchpress van maatje Dirk Van Tichelt in de Container Cup

Judoka Matthias Casse (23) wou koste wat het kost beter doen in De container cup dan zijn twaalf jaar oudere sparringpartner Dirk Van Tichelt (35), maar strandde uiteindelijk op tien seconden. De nummer één op de wereldranglijst -81 kg verbeterde wel ruimschoots het record van Van Tichelt aan de benchpress.

Matthias Casse had het vooraf al aangekondigd. “Ik ga los over het record van 115 kilogram van Van Tichelt aan de benchpress.” En de judoka uit Hemiksen hield woord. Bij zijn eerste poging duwde hij een gewicht van maar liefst 140 kilogram naar boven. Zijn poging op 160 kilogram - een gewicht dat hij naar eigen zeggen al meermaals op training had bedwongen - mislukte toen hij wegschoot. Casse evenaarde ook het record van 105 monkeybars van Van Tichelt. Zo houdt de beer van Brecht enkel zijn perfecte schietrecord (5 op 5 pogingen) over in De container cup. Casse zette ook de tweede roeitijd van alle deelnemers neer, maar eindigde in het klassement met een tijd van 10:13:69 voorlopig op de negende plaats. Dat is vier plekken lager dan Van Tichelt. “Ik zal hem op training wel eens onder de mat steken, dat is leuker”, beloofde Casse al lachend.

Ook bij de vrouwen sneuvelde er één record dinsdagavond. Elise Mertens sloeg de golfbal 119 meter ver, dat is exact één meter verder dan collega-tennisster Kirsten Flipkens. In de eindafrekening moest Mertens wel haar meerder erkennen in Flipkens. Haar eindtijd van 14:18:46 is voorlopig goed voor de 26e plaats, net achter Flipkens.

Sprintster Hanne Claes is nu zeker van de eindzege bij de dames in De container cup. Woensdag in de laatste aflevering nemen immers nog twee mannen het tegen elkaar op. Niemand minder dan Mathieu van der Poel en Wout van Aert proberen finaal Greg Van Avermaet van de troon te stoten.

Tussenstand bij de topsporters

1. Greg Van Avermaet: 09:20:30

2. Oliver Naesen: 09:48:40

3. Tim Brys: 09:48:43

4. Dennis Praet: 09:51:81

5. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

6. Victor Campenaerts: 10:05:43

7. Thibau Nys: 10: 11:21

8. Toon Aerts: 10:13:44

9. Matthias Casse: 10:13:69

10. Simon Mignolet: 10:16:11

11. Jonathan Borlée: 10:30:32

12. Bart Swings: 10:32:03

13. Dylan Borlée: 10:45:01

14. Thomas Briels: 10:54:48

15. Thomas De Gendt: 10:58:88

16. Yves Lampaert: 11:01:49

17. Remco Evenepoel: 11:08:04

18. Kevin Borlée: 11:17:65

19. Arthur Van Doren: 11:20:92

20. Hanne Claes: 12:06:19

21. Jolien D’Hoore: 12:28:82

22. Pieter Timmers: 12:34:68

23. Hans Vanaken: 12:37:45

24. Fanny Lecluyse: 13:42:81

25. Kirsten Flipkens: 13:57:77

26. Elise Mertens: 14:18:46

27. Kim Mestdagh: 14:27:49

28. Jaouad Achab: 15:07:17

29. Tessa Wullaert: 15:17:57

30. Nina Sterckx: 16:43:55

VIDEO. Matthias Casse: “Als Dirk het beter doet dan ik, zal hij mij eens goed uitlachen”

VIDEO. Elise Mertens: “Ik ben sinds mijn acht jaar nog nooit zo lang thuis geweest”