Chrissy Teigen laat implantaten verwijderen: “Mijn borsten zullen voortaan enkel uit vet bestaan”

Chrissy Teigen (34), ex-badpakkenmodel, presentatrice en vrouw van John Legend, heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze haar borstimplantaten binnenkort zal laten verwijderen. Dat deed ze zoals altijd met een pak humor.

Op twintigjarige leeftijd liet Chrissy Teigen borstimplantaten steken. Het was in die periode dat ze nog aan de slag was als model en onder meer op de cover van Sports Illustrated terechtkwam. Maar van die valse borsten heeft ze na veertien jaar meer dan genoeg en dus zal ze die laten verwijderen. Ze maakte het nieuws zelf bekend via Instragram, op haar kenmerkende grappige wijze.

“Ik liet via Twitter zien dat ik op Covid werd getest en dat is omdat ik binnenkort onder het mes ga. Heel wat mensen zijn nieuwsgierig en dus laat ik het hier gewoon weten: ik laat mijn implantaten verwijderen. Ze zijn vele jaren lang fantastisch geweest voor mij, maar nu heb ik het er mee gehad”, zegt ze. “Ik wil graag een jurk in mijn maat kunnen dichtritsen en comfortabel op mijn buik kunnen liggen. Het is maar een kleintje dus je hoeft niet in te zitten met mij. Ik zal nog altijd borsten hebben, maar ze zullen puur uit vet bestaan. Wat een borst in de eerste plaats ook is. Een domme, miraculeuze zak vet.”

De aankondiging kon op heel wat steun rekenen van haar collega-sterren. Naomi Campbell wenste haar veel geluk met de operatie. Ook actrice Michelle Pfeiffer en model Tess Holliday staken haar een hart onder de riem. Zo ook actrice Ayesha Curry: “Het verandert je leven en je zult er dol op zijn. Ik heb de mijne er vorig jaar laten uithalen. Ze maakten me constant ziek.”