Neos Tongeren schenkt haar leden een bloempje

Tongeren - op 25 mei 2020 schonken de bestuursleden van Neos Tongeren een bloemetje aan alle leden.

Om hun leden even een steuntje in de rug te geven in deze coronatijd, hebben de bestuursleden van Neos Tongeren onder leiding van voorzitter Francis Picard en Betty Dourée persoonlijk een bloemetje afgegeven aan alle leden. Dat gebeurde uiteraard met inachtname van de afspraken rond het houden van de nodige afstand. "Iedereen was enorm tevreden met het teken dat we hen niet zijn vergeten", klinkt het bij Neos Tongeren. "We hopen van harte dat ons zomerfeest, dat voorlopig geprogrammeerd staat op donderdag 10 september 2020 in zaal Concordia, nog kan doorgaan, natuurlijk met het respecteren van de veiligheidsafspraken. Het bestuur kijkt enorm uit iedereen spoedig persoonlijk te kunnen begroeten, al is het nog even zonder knuffels, kusjes en handdrukken."