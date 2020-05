Kim Clijsters kan in juli eerste toernooi voor (beperkt) publiek spelen

Kim Clijsters kan de World Team Tennis voor een (beperkt) publiek spelen. Dinsdag maakte de organisatie bekend dat de 45e editie van het toernooi voor gemengde teams van 12 juli tot 2 augustus in The Greenbrier Resort in White Sulphur Springs (West Virginia) plaats zal vinden. Het wordt het eerste grote tennistoernooi na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.