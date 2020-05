Vandaag wellicht duidelijkheid over soepelere afstandsregels op school, vakbonden ongerust

Ten vroegste vandaag krijgt het onderwijs duidelijkheid over een mogelijke versoepeling van de afstandsregels in het onderwijs. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zei eerder al te hopen op zo’n versoepeling.

Weyts kwam vorige vrijdag met het onderwijsveld overeen om vanaf 2 juni alle kleuters, de lagere school en twee extra jaren in het middelbaar toe te laten. In de praktijk is dat voor de meerderheid van de scholen onmogelijk binnen de huidige voorschriften. Vooral de vier vierkante meter per leerling is een groot struikelblok om meer kinderen naar school te laten komen.

Vraag is of de virologen in de GEES, de expertengroep die de exitstrategie uittekent, de afstandsregels willen lossen. Tijdens het overleg afgelopen vrijdag was ook Erika Vlieghe, voorzitster van de GEES aanwezig. Verschillende bronnen bevestigen dat zij toen niet wilde weten van een versoepeling. Vanuit de vakbonden klinkt dan ook kritiek dat Weyts amper enkele dagen later opnieuw vraagt of de afstandsregels aangepast kunnen worden. “Ik zie niet in wat er in die tijd veranderd is”, zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. “Als er een aanpassing komt, zullen ze die toch heel goed moeten uitleggen aan de mensen.”

Volgens het kabinet van Weyts evolueren de inzichten over het coronavirus elke dag. “Er zijn ook vooraanstaande virologen die zeggen dat een versoepeling bespreekbaar moet zijn”, zegt de woordvoerder, verwijzend naar de opening die Marc Van Ranst maakte. “We leven op hoop. Als dit zou lukken, zou dat voor veel scholen een groot verschil maken.”