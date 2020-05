Chinese ambassadeur stuurt boze brief naar Francken die onderzoek naar coronavirus eist

N-VA-kopstuk Theo Francken heeft een heel boze brief gekregen van de Chinese ambassadeur in Brussel Cao Zhongming. Die is niet opgezet met het internationaal onafhankelijk onderzoek dat Theo Francken eist om de herkomst van corona te achterhalen en waarbij China een gebrek aan transparantie wordt verweten.

De eis van Theo Francken voor een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het Coronavirus is in China niet op een koude steen gevallen. De N-VA-er vraagt in zijn resolutie, in navolging van landen zoals Australië, dat China zich transparant zou openstellen. “Maar Australië en andere landen botsen op veel onwil van China. Staatsbelang gaat schijnbaar voor de waarheid in China”, aldus Francken.

De Chinese ambassadeur reageerde prompt en stuurde de Vlaamse politicus een, naar diplomatieke normen, een hele boze brief. “China wordt gestigmatiseerd. De landen die dit onderzoek eisen, politiseren een wetenschappelijke zaak en maken China verwijten om hun eigen incompetentie in de aanpak van de crisis te maskeren”, staat er in een eerste punt.

Op het einde van de brief wenst de boze ambassadeur Theo Francken wel een goede gezondheid toe.

“Ten tweede is het opsporen van de oorzaak van het virus een heel complexe zaak”, vervolgt de ambassadeur. “Het is niet omdat het virus eerst in China gerapporteerd werd dat het hier ook ontstond. Hoe langer hoe meer wordt het duidelijk dat het virus in Europa en USA eerder opdook dan tot nu toe gedacht. Het is bovendien duidelijk, en die visie wordt ook door topwetenschappers in België gedeeld, dat het coronavirus een natuurlijk virus is en niet gefabriceerd is in een (Chinees) labo. China is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Wie beweert van wel verspreidt foute informatie. Tot slot heeft China, van zodra het op de hoogte was van ‘de vreemde ziekte’, heel de wereld ingelicht”.

Ambassadeur Cao Zhonming herinnert Theo Francken er nog aan dat die vroeger toch geijverd heeft voor goede relaties met China. Hij wil een gesprek met Francken en eindigt zijn brief als volgt: “Met bijzonder hoogachting en een goede gezondheid gewenst”.

Francken reageert laconiek op de boze brief. “Ik mag zeker blij zijn dat ik nog leef? In China verdwijnen mensen die op zoek waren naar de oorzaken van het coronavirus. Nu, ik verwachtte wel dat ze dit voorstel voor resolutie niet blauwblauw zouden laten maar ik blijf hopen dat het onderzoek er snel komt, daar hebben alle nabestaanden van slachtoffers recht op. In communistische landen primeert het staatsbelang misschien boven de waarheid, maar in het westen zien we dat anders”, aldus de volksvertegenwoordiger.