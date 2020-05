Bedrijven mogen coronatest aanbieden aan personeel

Een bedrijf kan ook werknemers zonder symptomen laten testen op het coronavirus, maar werknemers kunnen daartoe niet verplicht worden. Dat staat woensdag in De Standaard.

“Om PCR-testen (met een keel- of neuswisser) aan te bieden aan de werknemers, kunnen bedrijven een contract opstellen met een ­medisch laboratorium”, zegt Peter Poulussen, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Daarbij is het ook toegelaten om werknemers zonder symptomen te testen, bevestigt Poulussen.

Bedrijven kunnen personeels­leden evenwel niet verplichten om een test te laten afnemen. Bovendien ligt de afname gevoelig. De FOD Werkgelegenheid wijst er in een corona-advies op dat “in het algemeen geen medische testen met het oog op het verkrijgen van medische informatie over de gezondheidstoestand van een werknemer mogen worden verricht” en dat het “systematisch testen doorgaans verboden is”.

“Als het niet over Covid-19 zou gaan, beweegt de arbeidsgeneesheer zich op glad ijs”, zegt Bart ­Dehaes, ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). “Maar hier kunnen wij dit volgen, zolang het vrijblijvend is. Het kan niet dat werknemers verplicht of onder druk gezet worden.”

Een werkgever mag het resultaat van de test niet kennen. Maar het is niet moeilijk om dat af te leiden, als een werknemer na een test in quarantaine geplaatst wordt.

Verboden

Voorzitter van BVAS Philippe Devos klaagde maandag nog aan dat een Koninklijk Besluit van twee geleden verbiedt testen uit te voeren als de patiënt niet aan de criteria voldoet. “Dat betekent dat een werkgever die zijn personeel wil testen, of een burger die om welke reden dan ook zijn statuut wil kennen, dit niet zal mogen doen”, aldus Devos. BVAS vroeg dat de overheid toestaat dat serologische testen beschikbaar worden voor het grote publiek. “Zolang er geen tekort dreigt, hebben de Belgen het recht om te weten of ze besmet zijn met het coronavirus”, klinkt het.