Een wel heel bijzonder luchtspektakel door de Italiaanse luchtmacht

De speciale acrobatische luchtmacht van Italië, oftewel de Frecce Tricolori, stuurde dinsdag pluimen van rode, witte en groene rook over de basiliek van St. Assisi in Umbrië. Er wordt een week lang feest gevierd in Italië ter gelegenheid van de 74e dag van de republiek.

Meestal is er op twee juni de typische militaire parade in Rome, de dag van de proclamatie van de Italiaanse Republiek. Dit jaar zal er vanwege de pandemie geen parade zijn, maar de autoriteiten hebben besloten om de ‘Frecce Tricolori’ of Tricolor Arrows de kleuren van de Italiaanse vlag te laten uitvoeren in heel Italië, vanaf maandag en eindigend in Rome op twee juni.